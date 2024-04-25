25 Nis 2024 - 07:31- Siyaset G:

"Ulaşan başkan, ulaşılan belediye"

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, belediyenin çağrı merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

"Ulaşan başkan, ulaşılan belediye" mask

Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, belediyenin çağrı merkezini ziyaret ettiklerini ve burada vatandaşlarla görüşerek hizmet süreçlerini değerlendirdiklerini açıkladı.

Tepe, ziyarette vatandaşların beklentilerini dinleyerek, belediyenin hizmet kalitesini artırmak için sürecin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Tepe'nin paylaşımı şu şekilde; "Yoğun ziyaret programımızın arasında birimlerimizin işleyişiyle ilgili bilgi almaya gayret gösteriyorum. Bugün Çağrı Merkezimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızın istek, talep ve şikayetleriyle ilgili sürecin nasıl yürütüldüğüyle ilgili bilgi aldık. Birimimizin işlevselliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunduk. "Ulaşan başkan, ulaşılan belediye" vizyonumuzun bu ayağını oldukça önemsiyoruz.

Ziyaretimizde telefon başına geçip vatandaşlarımızın çağrısına bizzat cevap vererek istek, talep ve şikâyetleriyle ilgilenmeyi de ihmal etmedim. Belki sokakta, belki bir mekânda, belki de telefonda; her an karşınıza çıkabilirim."

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25 Nis 2024 - 07:31 Ordu- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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