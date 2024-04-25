- Asayiş

Bakkal dükkanında yangın

Ankara'da 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan bakkal dükkanında çıkan yangın üst kattaki dairelere sıçradı.

Bakkal dükkanında yangın
Bakkal dükkanında yangın
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Yangın, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Binanın giriş katında bulunan bakkal dükkanında başlayan yangın üst katlara yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bakkal dükkanı ve bir üst katında bulunan dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

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25 Nis 2024 - 07:29 DHA Ankara- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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