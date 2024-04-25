Bakkal dükkanında yangın

Yangın, Keçiören ilçesi Kalaba Mahallesi Leylak Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çıktı. Binanın giriş katında bulunan bakkal dükkanında başlayan yangın üst katlara yayıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, bakkal dükkanı ve bir üst katında bulunan dairede büyük çapta hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor.