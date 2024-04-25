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Aksaray'da köpek saldırısı

AKSARAY'da Muhammed Ali Altınbaş (12), ziyarete gittiği arkadaşının köpeğinin saldırısına uğradı.

Aksaray'da köpek saldırısı
Aksaray'da köpek saldırısı
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Aksaray'ın Yeni Mahalledeki bir müstakil evde meydana geldin olayda, Muhammed Ali Altınbaş, aynı mahallede oturan arkadaşına ziyarete gitti. Evin bahçesine girdiğinde arkadaşının yanındaki köpeğinin saldırısına uğrayan Muhammed Ali, sağ kulağından ısırılarak yaralandı. Arkadaşının müdahalesiyle köpekten kurtulan Muhammed Ali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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25 Nis 2024 - 05:59 DHA Aksaray- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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