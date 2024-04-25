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Motosikletini ateşe verdi

İstanbul, Beyoğlu'nda polis denetimi sırasında sinir krizi geçiren sürücü, motosikletini ateşe verdi.

Motosikletini ateşe verdi
Motosikletini ateşe verdi
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İstanbul, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 33 VEJ 09 plakalı motosiklet Tarlabaşı Bulvarı üzerinde polis denetiminde durduruldu. Denetim sırasında bilinmeyen bir nedenle sinirlerine hakim olamayarak motosikletini yere atan kimliği henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, aracını ateşe verdi. Ekiplere mukavemet göstererek zorluk çıkaran kişi, polis ekipleri tarafından güçlükle gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan motosikleti söndürdü. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

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25 Nis 2024 - 04:32 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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