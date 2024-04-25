Başkent gençlik meclisinden "Ah tiyatro vah tiyatro" oyunu

Ankara Kent Konseyi Başkent Gençlik Meclisi Kent Sahne Ekibinin düzenlediği “Ah Tiyatro Vah Tiyatro” oyunu Başkentlilerle buluştu. Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda sahnelenen müzikal komediye 7’den 70’e Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Oyuna; Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Kent Konseyi Kale Meclisi Başkanı Şevket Bülent Yahnici, Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol ile çok sayıda seyirci katıldı.

“GENÇLER VE YETİŞKİNLER ARASINDA DİYALOĞUN GELİŞTİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ”

Ankara Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Halil Ecer, “Başkent Gençlik Meclisi tarafından geliştirilen tamamen gönüllü bir topluluk olan Kent Sahne Ekibinin aylardır emek verdiği ve çalışarak ortaya koyduğu oyunu burada sergileyeceğiz. Gençlerin karar alma mekanizmasına dâhil olması hem de Ankara’nın gençlik başkenti olması için birikimlerimizi kullanmak istiyoruz. Bugün Ah Tiyatro Vah Tiyatro oyununu izledik. Hem tiyatro emekçilerine bir saygı hem de gençler ve yetişkinler arasında diyaloğun geliştirilmesini hedefliyoruz” dedi.