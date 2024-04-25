Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ermeni Soykırımıyla ilgili ifadeleri şöyle: " Bugün 24 Nisan. Emperyalist batının dilinde “Ermeni soykırımı” günü. Bizim için ise 24 Nisan, 1915 yılında İngiliz Fransız emperyalistlerinin kara harekâtını başlattığı gündür. İşte “Ermeni soykırımı” siparişi, o kara harekâtının planları içinde bir alt başlıktır. İngiltere ve Fransa, Gelibolu yarımadasına çıkarken, yalanlarını da üzerimize sürdüler. Savaştır bu! Psikolojik harekât da, savaşın bir cephesidir. Emperyalist savaş, emperyalist yalanlarla yürütülür." diye konuştu.
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"Ermeni soykırımı propogandasını dağıttık"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (24 Nisan 2024) yazılı bir açıklamayla Ermeni Soykırımı Propagandasının dünya gündeminden düştüğünü, kara propagandayı dağıtan etkinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Perinçek-İsviçre ve Perinçek-Ali Mercan kararları olduğunu belirtti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.