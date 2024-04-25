"Ermeni soykırımı propogandasını dağıttık"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Ermeni Soykırımıyla ilgili ifadeleri şöyle: " Bugün 24 Nisan. Emperyalist batının dilinde “Ermeni soykırımı” günü. Bizim için ise 24 Nisan, 1915 yılında İngiliz Fransız emperyalistlerinin kara harekâtını başlattığı gündür. İşte “Ermeni soykırımı” siparişi, o kara harekâtının planları içinde bir alt başlıktır. İngiltere ve Fransa, Gelibolu yarımadasına çıkarken, yalanlarını da üzerimize sürdüler. Savaştır bu! Psikolojik harekât da, savaşın bir cephesidir. Emperyalist savaş, emperyalist yalanlarla yürütülür." diye konuştu.