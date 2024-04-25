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NINERS Chemnitz kupayı kazandı

FIBA Europe Cup finali rövanş maçında Bahçeşehir Koleji, Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz 99'u uzatmalara giden maçta 10 sayı farkla 105-95'lik skorla mağlup etmesine rağmen ilk müsabakayı 11 sayı farkla 85-74 kaybettiği için sezonu ikinci olarak tamamladı. Alman ekibi ise düzenlenen törenle kupasına kavuştu.

NINERS Chemnitz kupayı kazandı
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan rövanş müsabakasında uzatmalara giden maçta NINERS Chemnitz 99, Bahçeşehir Koleji'ne 10 sayı farkla 105-95 kaybetmesine karşın ilk maçtaki 11 sayılık avantajını koruyarak kupaya uzandı. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ise organizasyonu ikinci olarak noktaladı. Maçın ardından Bahçeşehir Koleji oyuncuları ve bench büyük üzüntü yaşarken, Alman temsilcisi büyük sevinçle şampiyonluğu kutladı.

Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Takımlara madalyalarını FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Alman ekibi NINERS Chemnitz 99'A şampiyonluk kupasını ise Kamil Novak verdi. Karşılaşmada 29 sayı atan Kaza Kajami de finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Alman ekibi şampiyonluğunu deplasmana gelen taraftarıyla kutladı.

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25 Nis 2024 - 03:04 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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