NINERS Chemnitz kupayı kazandı

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan rövanş müsabakasında uzatmalara giden maçta NINERS Chemnitz 99, Bahçeşehir Koleji'ne 10 sayı farkla 105-95 kaybetmesine karşın ilk maçtaki 11 sayılık avantajını koruyarak kupaya uzandı. Temsilcimiz Bahçeşehir Koleji ise organizasyonu ikinci olarak noktaladı. Maçın ardından Bahçeşehir Koleji oyuncuları ve bench büyük üzüntü yaşarken, Alman temsilcisi büyük sevinçle şampiyonluğu kutladı.

Müsabakanın ardından ödül töreni düzenlendi. Takımlara madalyalarını FIBA Genel Sekreteri Kamil Novak ile FIBA Avrupa Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti. Alman ekibi NINERS Chemnitz 99'A şampiyonluk kupasını ise Kamil Novak verdi. Karşılaşmada 29 sayı atan Kaza Kajami de finalin En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

Alman ekibi şampiyonluğunu deplasmana gelen taraftarıyla kutladı.