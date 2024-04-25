Silah kaçakçılığı operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, M.U., E.D., H.D., E.D., Y.V. ve B.M.'nin il dışından getirdikleri silahları sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi. Şüphelilere ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 5 av tüfeği, 127 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.