- Gündem

Silah kaçakçılığı operasyonu

Kütahya'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Silah kaçakçılığı operasyonu
Silah kaçakçılığı operasyonu
Video için play'e tıklayın

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şubesi ekipleri, M.U., E.D., H.D., E.D., Y.V. ve B.M.'nin il dışından getirdikleri silahları sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla operasyon için harekete geçildi. Şüphelilere ait 7 adrese eş zamanlı baskın yapan polis ekipleri, 6 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 tabanca, 5 av tüfeği, 127 adet av tüfeği kartuşu, 13 adet tabanca fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.

# kütahya, Kütahya Emniyet Müdürlüğü, silah kaçakçılığı operasyonu, ISE, için, Sağlık, Polis, TABANCA, Operasyon, soruşturma

25 Nis 2024 - 02:56 DHA Kütahya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL