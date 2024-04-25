Delege listesi için usulsüzlük

İYİ Parti'nin 5'inci Olağanüstü Kurultayı 27 Nisan Cumartesi günü Ankara'da, ATO Congresium'da gerçekleştirilecek. İYİ Parti Milletvekili Rıdvan Uz'un delege listelerinde usulsüzlük olduğu iddiasıyla yaptığı itiraz, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu tarafından reddedildi. Kurul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İYİ Parti Genel Başkanlığı 05.04.2024 tarihinde 5. Olağanüstü Kurultayın: 27.04.2024 tarihinde Cumartesi günü saat 11.00'de Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi Çankaya/Ankara adresinde, yoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 04.05.2024 Cumartesi günü aynı yer ve ayna saatte gerçekleştirmek zere başkanlığımıza müracaatta bulunmuştur. Mezkûr siyasi parti genel merkezi doğal delegeler ile seçilmiş delegelerin isimlerinin bulunduğu listeyi Başkanlığımıza sunmuştur. Başkanlığımızca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından gelen ilgili siyasi partinin üye listesi ile mezkûr siyasi partinin genel başkanlığı tarafından başkanlığımıza sunulan delege listesi karşılaştırılmış olup, listede isimleri bulunanların ilgili siyasi partiye üye oldukları görülmüş olup, İYİ Parti Genel Merkezi ve Başkanlığımızca onaylanan delege listesi mezkûr siyasi partinin genel merkezinde ve Başkanlığımızın hizmetini yürüttüğü binada 20- 21- 22 Nisan 2024 tarihlerinde askıya çıkarılmış. Muteriz Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un askı listesinde usulsüzlük olduğu yönündeki iddiaları ile ilgili delil ve gerekçe sunmadığının görüldüğü, ayrıca muterizin iddialarının soyut mahiyette kaldığı görüldüğünden dolayı talebin reddi yönünde karar vermek gerekmiştir."