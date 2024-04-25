Avrupa’nın lideri İstanbul Havalimanı

EUROCONTROL, 8-14 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. 2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı, yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun on havalimanından biri oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanı takip etti.