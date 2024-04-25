EUROCONTROL, 8-14 Nisan dönemine ilişkin Avrupa Havacılık Raporu’nu yayımladı. Rapora göre, İstanbul Havalimanı, söz konusu dönemde günlük ortalama 1428 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. 2023 yılının aynı dönemine göre uçuş sayısını yüzde 10 artıran İstanbul Havalimanı, yoğunluk bakımından dünya çapındaki en yoğun on havalimanından biri oldu. İstanbul Havalimanı'nı günlük 1343 uçuşla Amsterdam Schiphol, 1311 uçuşla Londra Heathrow havalimanı takip etti.
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Avrupa’nın lideri İstanbul Havalimanı
Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenlik Teşkilatı’nın (EUROCONTROL) yayımlanan verilere göre 8-14 Nisan tarihleri arasında İstanbul Havalimanı 1428 uçuşla Avrupa’nın en yoğun havalimanı oldu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.