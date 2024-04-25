Merve Vatan, Paris 2024 kotası elde etti

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Fransa’nın Hyeres kentinde düzenlenen Tüm Sınıflar Olimpiyat Eleme Yarışmaları’nda IQ Foil Kadınlar kategorisinde mücadele eden milli yelkenci Merve Vatan, yarı finale kalarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.

BAKAN BAK’TAN MİLLİ YELKENCİ MERVE VATAN İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na yelken branşında kota alan milli sporcu Merve Vatan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa’da düzenlenen Tüm Sınıflar Olimpiyat Eleme Yarışmaları’nda IQ Foil Kadınlarda yarışan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli yelkencimiz Merve Vatan’ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Merve Vatan’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”