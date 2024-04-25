Merve Vatan, Paris 2024 kotası elde etti

Fransa’nın Hyeres kentinde düzenlenen Tüm Sınıflar Olimpiyat Eleme Yarışmaları’nda IQ Foil Kadınlar kategorisinde mücadele eden milli yelkenci Merve Vatan, yarı finale kalarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota aldı.
BAKAN BAK’TAN MİLLİ YELKENCİ MERVE VATAN İÇİN TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na yelken branşında kota alan milli sporcu Merve Vatan’ı yayımladığı mesajla tebrik etti.
Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Fransa’da düzenlenen Tüm Sınıflar Olimpiyat Eleme Yarışmaları’nda IQ Foil Kadınlarda yarışan ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’na kota alan milli yelkencimiz Merve Vatan’ı kutluyorum. Milli Sporcumuzun başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyor, Merve Vatan’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.