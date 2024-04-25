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Mersin'de yaşlı adam kayboldu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Tırtar Mahallesinde 3150 rakımlı Yıldız Dağı Cehennemderesi (Cocakdere) mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle sabahın erken saatlerinde yeniden başlamak üzere ara verildi.

Mersin'de yaşlı adam kayboldu mask
Mersin'de yaşlı adam kayboldu
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Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Tırtar Mahallesinde 3150 rakımlı Yıldız Dağı Cehennemderesi (Cocakdere) mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle sabahın erken saatlerinde yeniden başlamak üzere ara verildi.

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25 Nis 2024 - 02:19 DHA Mersin- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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