Mersin'de yaşlı adam kayboldu

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve Tırtar Mahallesinde 3150 rakımlı Yıldız Dağı Cehennemderesi (Cocakdere) mevkisinde kaybolduğu değerlendirilen Mustafa Taşpınar için başlatılan arama çalışmalarına olumsuz hava şartları ve havanın kararması nedeniyle sabahın erken saatlerinde yeniden başlamak üzere ara verildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.