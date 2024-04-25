Otobüsün altında kaldı

Mardin'in Zergan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Eylül Irmak, ismi öğrenilmeyen annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen şehir içi yolcu otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek isteyen annesi, kucağındaki kardeşiyle inip, elinden tuttuğu Eylül’ü de indirmek istedi. Bu sırada otobüs hareket etti. Dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eylül’ün cenazesi otopsi için morga götürülürken, otobüsü sürücüsü S.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.