Çanakkale'de otomobil yandı

Çanakkale, Fatih Mahallesi’nde bulunan 52 dairelik binanın otoparkında çıktı. Otoparkta bulunan park halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Alev ve dumanları gören bina sakinlerinin ihbarı ile adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında yayılan dumanların binanın içini sarması üzerine endişe yaşayan 52 dairedeki vatandaşlar, itfaiye görevlileri tarafından tahliye edildi. Yanan otomobil ise itfaiye görevlilerinin müdahalesi ile söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Dışarı çıkan vatandaşlar ise itfaiye görevlilerinin binayı saran dumanı tahliye etmesinin ardından yaklaşık 2 saat sonra evlerine döndü. Olayda yaralanan olmazken, polis yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.