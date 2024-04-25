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Bungalov imalatçısı, çalışanını öldürdü

Ankara, Altındağ ilçesinde bungalov imal eden Y.E.H., tartıştığı mesire alanı işletmecisi Murat Yılmaz ile mesire alanı çalışanı Alaeddin Albaba'yı tabancayla vurarak öldürdü.

Bungalov imalatçısı, çalışanını öldürdü mask

Ankara, Altındağ ilçesi Tatlar Mahallesi'ndeki mesire alanında  meydana gelen olayda, iddiaya göre, bungalov imal eden Y.E.H. ile mesire alanı işletmecisi Murat Yılmaz arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Y.E.H., tartışmanın büyümesi üzerine Murat Yılmaz ile çalışanı Alaeddin Albaba'ya tabancayla ateş etti. Y.E.H. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Murat Yılmaz'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, Alaeddin Albaba da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.  

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25 Nis 2024 - 01:34 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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