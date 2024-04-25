"Devlet gereğini yapar"

Batman’a gelen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Valiliği ziyaret etti. Vali Ekrem Canalp’tan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi alan Destici, daha sonra bir restoranda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya BBP Genel Başkan Yardımcıları Uğur Bulut, Bülent İspir, Emin Serin ve Şafak Çomaklı, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyeleri Recep Er ve Kemal Üçüncü de katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Destici, tarihin hiçbir zamanında Ermenilere soykırım yapılmadığını belirterek, “Bugün 24 Nisan. 24 Nisan'ı birileri Ermenilere karşı işlenmiş bir sözde soykırım olarak dünyaya duyurmaya çalışıyor. Maalesef bugüne kadar bunda belli oranda da etkin oldular ama gerçek hiç de öyle değil. Gerçek tam tersine vatana, millete, dine, devlete kendilerini bin yıldır besleyen Osmanlı'ya ya da bu coğrafyadaki Müslümanlara, onların devletlerine ihanet ettiler ve bu ihanetin bedeli olarak da devlet yine şefkatli davranarak onları kılıçtan geçirmedi. Sadece kendi sınırları içerisinde yer değiştirdi. Bir tehcire tabi tuttu. Tam tersi olsaydı inanın ki bu coğrafyada oluk oluk Müslüman kanı akardı, Kürt kanı akardı, Türk kanı akardı. Biz hiçbir zaman, tarihin hiçbir döneminde soykırım yapmadık. Devletimizin ya da bizlerin Kürt kardeşlerimizle zerre kadar problemi yoktur, olamaz. Biz bugüne kadar asla Kürt-Türkmen diye bir ayrım yapmadık, yapmayız. Biz Allah'ın emriyle birbirimize bağlanmışız. Bizim ölçümüz budur. İslamdır. Bizim bir diğer ölçümüz nedir? Devletinizin varlığının yanında mıdır? Hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun, ülkemizin bütünlüğünün yanında mıdır? Milletimizin birliğinin yanında mıdır? Biz buna bakarız. İstiklal Marş’ımızı gururla okuyan herkes bizim kardeşimizdir. Bizim meselemiz budur” dedi.

‘DEVLET NOT EDER VE GÜNÜ GELDİĞİNDE GEREĞİNİ YAPAR’

Seçilmiş belediye başkanlarının anayasaya ve yasalara uymaları gerektiğini ifade eden Destici, “Bir yerel seçimden çıktık ve demokratik bir olgunlukla seçimler gerçekleştirildi. Biz milletimizin tercihine saygılıyız. Bundan sonrası nedir? Bundan sonrası, seçilen belediye başkanlarının ya da yöneticilerinin anayasaya, yasalara uygun bir şekilde aldıkları yetkiyi kullanmalarıdır. Çünkü kendileri anayasaya ve yasalara uygun olarak seçimlere girmişlerdir. O kuralları kabul ederek girmişlerdir. O zaman bundan sonra belediyeleri yönetirken de o kurallara uyacaklardır. O kurallara uydukları sürece bir mesele yoktur. Ama kurallara uymazlarsa, daha ilk günlerden İstiklal Marşı okumayı reddederlerse, toplantı salonlarından bağımsızlığımızın timsali olan, devletimizi temsil eden, milletimizi temsil eden, ay yıldızlı al bayrağımızı salonlardan kaldırırlarsa, teröristlerin heykellerini dikerlerse, yarın belediye kadrolarına terör unsurlarını doldururlarsa, belediyeleri seçilmiş belediye başkanları değil de örgüt tarafından, onların tabiriyle önderlik dedikleri; kimdir örgüttür, onların atadığı komiserler tarafından yönetilirse, elbette devlet bunu seyretmez ve devlet not eder. Günü geldiğinde de gereğini yapar. Hiçbirimiz bunun böyle olmasını istemeyiz ama bunun böyle olmaması için de herkes anayasaya ve yasalara uygun hareket etmek zorundadır ve herkes devletin bayrağını tanımak zorundadır. İstiklal Marşını kabul etmek zorundadır. Terörle arasına mesafe koymak zorundadır. Yoksa bu milletin hiçbir ferdinin bizim Kürt kardeşlerimize ya da onların verdiği oyla, tercihleriyle bir meselesi yoktur. İşin özü ve özeti budur. Bakın şu anda henüz hiçbir belediyeye kayyum atanmış değil. İsteriz ki atanmasın ama böyle yapmaya devam ederlerse, terörden arınmazlarsa, terör örgütleri ile aralarına mesafe koymazlarsa elbette ki devlet gereğini yapar ve bu devletin kurumlarını teröristlere emanet etmez. Buna da göz yummaz ve buna göz yumulmasına da biz de müsaade etmeyiz.” diye konuştu.