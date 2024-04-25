İstanbul'da huzur denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı olarak 'Huzur İstanbul' denetimi yaptı. Denetime, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı. Saat 20.00-22.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı. Sürücü ve yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda yapılan denetimde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve GBT kontrolleri yapıldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.