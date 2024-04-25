"Kupayı Trabzon’a getirmek istiyoruz"

Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Berat Özdemir, rövanş maçına avantajlı gideceklerini söyleyerek, " İlk yarı kendi oyunumuzu kabul ettiremememize rağmen 2-1 önde kapatmayı bildik. İkinci yarıda 10 kişiyle gerçek bir takım olduğumuzu o yolda ilerlediğimizi gösterdik. Herkes yanındaki arkadaşı için fedakarca mücadele etti. 3'üncü gölü bulduk, gol yememize rağmen kazanmayı bildik. Avantajlıyız; rövanşta bu istek ve arzuyu sahada göstermek istiyoruz. Takım arkadaşlarıma her geçen gün daha fazla yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara beni gazlıyorlar. Thomas ve Pepe olsun tecrübelerini bize aktarıyorlar. Her geçen hafta üzerine koymaya çalışıyorum. Hocalarımızın verdiği taktikleri sahaya yansıtmaya çalışıyorum. Umarım sonuç alıyoruzdur" ifadelerini kullandı.

"SENEYE NE OLACAK BAKALIM HAYIRLISI"

Transfer sürecine yönelik soru üzerine konuşan Özdemir, "Uzun süredir üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefimiz var. Hep birlikte bu iki hedefe kenetlenmiş durumdayız. Kupayı gerçekten Trabzon’a getirmek istiyoruz. Getireceğiz de inşallah. Kiralık veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil. Trabzonspor arması ve forması ile sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım hayırlısı diyelim" sözlerini sarf etti.