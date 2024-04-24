Önce öldürdü sonra teslim oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi, Karadağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle Caner Tulumoğlu ile kuzeni Yusuf Çalış arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Çalış bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 ayrı suçtan kaydı bulunan Caner Tulumoğlu, Tahtakale Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Yusuf Çalış'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.