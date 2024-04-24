- Yaşam

Önce öldürdü sonra teslim oldu

İstanbul Avcılar'da, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Yusuf Çalış, kuzeni Caner Tulumoğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Önce öldürdü sonra teslim oldu
Önce öldürdü sonra teslim oldu
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Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi, Karadağ Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle Caner Tulumoğlu ile kuzeni Yusuf Çalış arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yusuf Çalış bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çalış, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından 6 ayrı suçtan kaydı bulunan Caner Tulumoğlu, Tahtakale Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Yusuf Çalış'ın cenazesi defnedilmek üzere memleketi Çankırı'ya gönderildi.

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24 Nis 2024 - 22:27 DHA - Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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