25 Nis 2024 - 00:00- Resmi İlanlar G:

Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;

Esas No : 2022/783Karar No : 2023/496Sanık :Erdal ELİBÜYÜK, Mehmet ve Döndü oğlu, 1970 doğumlu,Suç : Muhafaza Görevini Kötüye KullanmaSuç Yeri : An...

Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ; mask

Esas No : 2022/783

Karar No : 2023/496
Sanık :Erdal ELİBÜYÜK, Mehmet ve Döndü oğlu, 1970 doğumlu,
Suç : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma
Suç Yeri : Ankara
Suç Tarihi :18/04/2022
Kanun Maddesi : TCK nun 289/1-1 ve 2 cümle
Verilen Ceza : 540 TL ve 20 TL Adli Para Cezası
Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.

# ilangovtr

#ilangovtr

Basın No ILN02021424

25 Nis 2024 - 00:00 - Resmi İlanlar

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL