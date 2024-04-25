Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;

Esas No : 2022/783

Karar No : 2023/496

Sanık :Erdal ELİBÜYÜK, Mehmet ve Döndü oğlu, 1970 doğumlu,

Suç : Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma

Suç Yeri : Ankara

Suç Tarihi :18/04/2022

Kanun Maddesi : TCK nun 289/1-1 ve 2 cümle

Verilen Ceza : 540 TL ve 20 TL Adli Para Cezası

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince gazetede ve internet haber sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itiraz Yasa Yoluna başvurarak itiraz edebileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.