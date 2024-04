25 Nis 2024 - 00:00- Resmi İlanlar

Ankara 74 . Asliye Ceza Mahkemesinden ;

Esas No : 2022/783Karar No : 2023/496Sanık :Erdal ELİBÜYÜK, Mehmet ve Döndü oğlu, 1970 doğumlu,Suç : Muhafaza Görevini Kötüye KullanmaSuç Yeri : An...