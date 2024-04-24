Fenerbahçe, Beşiktaş için hazırlanıyor

Fenerbahçe, Süper Lig’in 34’üncü haftasında 27 Nisan Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma akşam saatlerinde yapıldı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürdü. Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.