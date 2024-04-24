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Özgür Özel ve Steinmeier görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ile buluştu.

Özgür Özel ve Steinmeier görüştü mask
Özgür Özel ve Steinmeier görüştü
Özgür Özel ve Steinmeier görüştü
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CHP Lideri Özel,  İstanbul ve Gaziantep'ten sonra Ankara'ya gelen Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüştü. Görüşme, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde gerçekleşti. Basına kapalı görüşme yaklaşık 55 dakika sürdü. Görüşmeye ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

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24 Nis 2024 - 20:44 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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