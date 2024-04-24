- Yaşam

Mardin'de otomobil ve motosiklet çarpıştı

Mardin Nusaybin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralanırken, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin'de otomobil ve motosiklet çarpıştı mask
Mardin'de otomobil ve motosiklet çarpıştı
Mardin'de otomobil ve motosiklet çarpıştı
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Kaza, gece saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen motosiklet, yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosikletteki 2 kişi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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24 Nis 2024 - 20:42 DHA Mardin- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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