Çocukların tarihi meclis binasındaki temsilini izledi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tarihi 1'inci Türkiye Millet Meclisi Binası'nda, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında iki oturumlu temsil gösterisi sergilendi. 81 ilden gelen 115 çocuğun canlandırdığı 23 Nisan 1920’deki 'Meclis Açılışı' ve Türk milletinin tarihteki 1000 yıllık serüveninin anlatıldığı gelecek vizyonu olan '2071 Meclis Oturumu' temsiline Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de katıldı. İlk oturuma döneme ait özel kıyafetleriyle katılan çocukların gösterisinde renkli anlar yaşandı. 2071 Meclis oturumu temsilinde ise 2071 yılındaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılış yıl dönümünü canlandıran 8 farklı çocuk, 8 ilin milletvekilini canlandırarak konuşmacı olarak yer aldı. Bu oturumda çocuklar, geleceğe yönelik hedeflerini anlattı.

Bakan Tekin temsil oyunundan sonra konuşma yaparak, tarihi bir binada çocuklarla olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bakan Tekin, "Önce şunu söyleyeyim, burada konuşmak Meclis'te konuşmaktan daha zormuş. Bayram heyecanın içerisine bugün burada sabah 11'de başlayıp bu saate kadar devam eden bu simülasyonu niçin yaptığımızı önce sizlerle paylaşayım. İki tane sebebimiz var. Bu ikisi de Milli Eğitim Bakanlığının ana görevlerinden. Biz çocuklarımıza, gençlerimize bu ülkenin hangi zorluklarla kurulduğunu, bu ülkeyi kuranların ne tür fedakarlıklar yaptığını, bu ülkeyi kuranların nasıl büyük yapılarla büyük güçlerle mücadele ettiğini bir nebze olsun göstermek istedik. Milli Eğitim Bakanlığı genç kuşaklara yeni nesilleri yetiştirmekte mükellefler. Bizim bu birinci Meclis'e yaptığımız bu simülasyonu hayata 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda hayata geçirmemizin birinci sebebi buydu. İkincisi bakanlığımızın ikinci bir görev daha var. O da bize emanet edilen çocukları biraz önce saydığım referanslar etrafında yetiştirmek hem de içinde yaşadığımız dünyanın sahibi olduğu değerlerin içinde yaşadığımız dünyada mücadele ettiği grupların ve onlarla mücadele edebilecek donanımda bilgilere sahip olmasını arzu ediyoruz biz. Bu vesileyle de bu anlamda Milli Eğitim Bakanlığı olarak hem geçmişimizi unutturmamaya çalışıyoruz hem de çocuklarımızın bize emanet bırakılan bu vatana sahip çıkmaları için sahip çıkabilmeleri için en iyi şekilde yetişmeleri için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Temsilin ikinci oturumuna ilişkin de konuşan Bakan Tekin, "Öğleden sonraki oturumumuzda ise bu salonda bundan yaklaşık olarak 50 yıl sonra milletvekili olarak bulunabilecek arkadaşlarımızın milletvekili olmasa dahi toplum bir ferdi olarak sorumlu sahibi bir ferdi olarak burada bulunacak arkadaşlarımızın, ülke meselelerine, milletin sorunlarına duyarlı, saygılı bir biçimde yetişmesi ve çözüm üretebilmesi, bugün olduğu gibi belki bundan 50 yıl sonra da ana tartışma konularından olacak belli başlıklar hakkında kanaatlerini ortaya koydular. Kendi zihinlerinden olabilecek gelişmeleri ortaya koymaya çaba sarf ettiler. Ülkenin sorunlarına karşı daha duyarlı yetişeceğine inanıyoruz. Bu tür çaba içerisindeki çocuklarımız" diye konuştu.

"Bu binadaki gaz lambaları Ankara'daki kahvehanelerden toplanılarak getirildi"

Çocuklara Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ilişkin bilgiler de veren Bakan Tekin, "Biliyorsunuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Anadolu'nun değişik illerinde kongreler tertiplediler. Tertipledikleri kongreler neticesinde kararlar aldılar. Bu kararlardan bir tanesi de İradeyi Milliye Hakim Kuvayi Milli'yi etkin kılmak olacaktır. Burayı neden anlatıyorum? Şunun için anlatıyorum. Bu bina bu mücadele doğrudan böyle başlanarak, keyfi bir biçimde kurulmadı. Bunu şunun için anlatıyorum. Devletimiz, devletimizin bağımsızlığı açısından bir devamlılık çizgisine vurgu yapmak için bunu anlatıyorum. İstanbul'un maalesef işgal edilmesinin sonrasında 18 Mart 1920 tarihinde İstanbul'daki Meclis-i Mebusan kapatıldı. Kapanması üzerine 23 Nisan 1920 günü, dualar eşliğinde Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları bağımsızlığımızı ilan etti. Türk milletini yeniden bağımsızlığa kavuşturacak adımlar atmak üzere bu Meclis'i karargah olarak kullanılmasını kabul ettiler. Büyük Millet Meclisi bu binada hizmet vermeye başladı. Bu bina bizim açımızdan Milli Eğitim Bakanlığı açısından da özel. Bu bina yarım bir binaydı. Yarım olan binanın çatısını Ankara halkı evlerinden kiremitler getirerek onardılar. Bu binada şurada sembolik olarak gördüğünüz gaz lambaları dahil hiçbir aydınlatma mekanizması yoktu. Bu binadaki gaz lambaları Ankara'daki kahvehanelerden toplanılarak getirildi. Bu binada oturduğunuz sandalyeler sıralarda yoktu. Biz bu simülasyonu bunun için yaptık arkadaşlar. Burada çalışan kişiler burada o mücadeleyi yürüten kişiler olmasaydı eğer sizler burada olmazdınız. Bizler burada olmazdık" dedi.

"Hepsinin ruhu, şad, mekanları cennet olsun"

Bakan Tekin, gelecek nesiller yetiştirmenin de bakanlıkça görevlerinden biri olduğunu belirterek, "İkinci görevimiz de bu ülkeyi 100 yıl değil yüzlerce yıl ileriye taşıyacak şekilde sizleri yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz, bu da bizim ikinci görevimiz. Ben bu vesileyle hem birinci görevimizi yaparken isimlerini sürekli rahmetle minnetle andığımız devlet büyüklerimize; emekleri, çabaları ve bize bıraktıkları emanetler için bir kez daha şükranlarım ifade etmek istiyorum. Hepsinin ruhu, şad, mekanları cennet olsun. Sevgili çocuklar ve gençler, aynı şekilde bize şu anda önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak şekilde imkan veren, bu anlamda bizi alan açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen, katkı veren herkese ama özellikle de bu mücadeleyi bir aile ikliminde beraber yürütmek konusunda hemfikir olduğumuz sevgili öğretmen arkadaşlarıma bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah onları var etsin, iyi ki varsınız. Allah sizlerden de razı olsun. Buraya katılan çocuklarımıza, çocuklarımızı buraya motive eden öğretmenlerimize, programlarımızı organize eden temel eğitim genel müdürlüğümüze teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, daha sonra çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.