Beşiktaş, Fenerbahçe için hazırlıklara başladı

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.