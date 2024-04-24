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Beşiktaş, Fenerbahçe için hazırlıklara başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe'yle oynayacağı derbinin hazırlıklarına, bugün Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Beşiktaş, Fenerbahçe için hazırlıklara başladı mask

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yarın saat 11.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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24 Nis 2024 - 19:40 DHA İstanbul- Spor

Mahreç  Dha Ajansı

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