Otomobil ve kargo kamyonuna çarpıştı

Sakarya'da D-100 yolunda, otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Mario Kır'ın (27) cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kır'ın cenazesi, Sapanca Yeni Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Bu arada kaza sırasında otomobilde bulunan E. Ç. ve B.E.E.'nin de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, B.E.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.