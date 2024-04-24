- Yaşam

Otomobil ve kargo kamyonuna çarpıştı

Sakarya'da. D-100 yolunda, bir otomobil kargo kamyonuna çarptı.

Otomobil ve kargo kamyonuna çarpıştı mask

Sakarya'da D-100 yolunda, otomobilin kargo kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Mustafa Mario Kır'ın (27) cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezindeki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Kır'ın cenazesi, Sapanca Yeni Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Bu arada kaza sırasında otomobilde bulunan E. Ç. ve B.E.E.'nin de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavilerinin sürdüğü, B.E.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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24 Nis 2024 - 19:07 DHA Sakarya- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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