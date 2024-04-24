"Taksim'de 1 Mayıs'ı yapma kararlılığındayız"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı son karara göre de '1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır. Biz özellikle Taksim konusunda, hem de bugünde hocalarımızın da ifadesiyle hukuksal olarak ortada duran bir gerçeğe sahip çıkma kararlığındayız. "diye konuştu.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 1 Mayıs 2024 çalışmaları kapsamında "Ulusal ve Uluslararası Yargı Kararları Çerçevesinde 1 Mayıs, Hukuk, Taksim" konulu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da katıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu "Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs’ı ülkemiz açısından da önemli bir dönemeçte kutlanacak. . Taksim’in 1 Mayıs alanı olduğu gerçeğinin 2013 yılından beri tamamen keyfi biçimde yok sayılmasına, inkar edilmesine11 yıl sonra 2024 1 Mayıs’ında artık son verilmelidir.Taksim 1 Mayıs alanıdır ve bu artık hukuksal bir hakikattir. Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve son olarak Anayasa Mahkemesi kararları bu konuda sözünü söylemiştir. Geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi’nin aldığı son karara göre de '1 Mayıs’ta Taksim’de olmak her işçinin, emekçinin hakkıdır' Güvenlik gerekçesi yıllarca ileri sürülecek bir mazeret olamaz. İşçi ve emekçilerin yılda bir kez topluca kendi gününde dertlerini, taleplerini geleneksel meydanlarında dile getirmesi; karanfillerile yaslarını, şarkılarını söylemesi kısıtlama adı altında yasaklanamaz" diye konuştu.

"1 MAYIS'I TAKSİM'DE YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ"

Toplantıya katılan Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan ise, "İşçilerin, emekçilerin toplantı yapacağı yeri kendilerinin belirleme hakkı da vardır. Çünkü mekan belirleme özgürlüğünü de içermektedir toplantı ve gösteri hakkı ve ifade özgürlüğü hakkı. Bu sebeple idarecilerin 'Biz başka yer gösteriyoruz zaten, sadece 100 kişinin girmesiyle anma etkinliği yapılabilir, bu bir yasaklama değil, kısıtlamadır' şeklindeki açıklamaların Anayasa Mahkemesi'nin kararı karşısında ve hukukun evrensel prensipleri karşısında ve tabi ki Anayasada düzenlenen temel hak ve hürriyetler karşısında hukuken hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.Anayasa hukukçusu Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ise, "Öncelikle hukuka çağrı yani İstanbul Valisi ve amirlerini hukuka davetle sözlerime başlamak istiyorum. Anayasa Mahkemesi de 11 yıl sonra Avrupa Mahkemesinin kararını daha somut bir biçimde anayasal maddeler temelinde formüle etmiş, yazmış ve yayınlamış bulunuyor. Bu karar Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararları arasında en dolu, dolgun kararlarından biridir.

"İSTANBUL VALİSİYLE İKİ KEZ GÖRÜŞME YAPTIK"

Çerkezoğlu, bir gazetecinin "Taksim konusunda ısrarlı mısınız? Valilik başka yer gösterirse oraya gidecek misiniz?" şeklindeki sorusuna Arzu Çerkezoğlu "Taksim'de 1 Mayıs'ı yapma konusunda kararlılığımızı ilk açıklama yaptığımız günden beri çeşitli dayanaklarıyla birlikte ifade ediyoruz. Sayın İstanbul Valisiyle iki kez görüşme yaptık. Bir kaç gün önce yaptığımız görüşmede bize başka bir alan talep etmemiz noktasında bu konuda hazırlık yapmak istediklerini ifade ettiler. Biz özellikle Taksim konusunda, hem de bugünde hocalarımızın da ifadesiyle hukuksal olarak ortada duran bir gerçeğe sahip çıkma kararlığındayız. Bu yıl 1 Mayıs'ı Taksim'de yapmak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının ilk 1 Mayıs'ını demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti, gerçek bir Cumhuriyete sahip çıkma adına çok önemsiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı ve irademizi sürdüreceğiz. Görüşmelerimize de devam ettireceğiz. İnanıyoruz ve umut ediyoruz ki herkes hukuka anayasaya ve tarihsel bir gerçeklik olan 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda olduğu gerçekliğini uygun bir şekilde bu süreçte üzerine düşeni yapacak." yanıtını verdi.

Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,