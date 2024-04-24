24 Nis 2024 - 18:40- Yaşam G:

Ankara'ya lodos ve fırtına uyarısı

Ankara Valiliği, yarından itibaren kentte etkili olması beklenen lodos ve yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olaylara karşı uyarı yaptı.

Ankara'ya lodos ve fırtına uyarısı mask
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Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; 25.04.2024 Perşembe günü Ankara il genelinde rüzgarların güney ve güneybatı yönlerinden lodos kuvvetli (40-70 km/saat) ve yer yer kısa süreli fırtına (70-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

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24 Nis 2024 - 18:40 DHA Ankara- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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