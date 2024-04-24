PKK'nın sözde Almanya sorumlusu yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in uzun süredir hedefinde bulunan PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak'ın İstanbul'da izine ulaşıldı. İstanbul polisi ile ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu terörist yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saim Çakmak'ın PKK/KCK terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı belirtildi.