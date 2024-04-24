Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in uzun süredir hedefinde bulunan PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak'ın İstanbul'da izine ulaşıldı. İstanbul polisi ile ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu terörist yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saim Çakmak'ın PKK/KCK terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı belirtildi.
24 Nis 2024 - 18:17- Gündem Güncelleme:
PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlusunu yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu neticesinde, PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak, İstanbul'da yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.