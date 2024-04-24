24 Nis 2024 - 18:17- Gündem G:

PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlusunu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ortak operasyonu neticesinde, PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak, İstanbul'da yakalandı.

PKK/KCK'nın sözde Almanya sorumlusunu yakalandı mask

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT'in uzun süredir hedefinde bulunan PKK/KCK'nın sözde Almanya yapılanması sorumlularından Saim Çakmak'ın İstanbul'da izine ulaşıldı. İstanbul polisi ile ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucu terörist yakalandı. Adliyeye sevk edilen Çakmak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saim Çakmak'ın PKK/KCK terör örgütünün yurt dışı faaliyetlerinde aktif şekilde yer aldığı belirtildi.

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24 Nis 2024 - 18:17 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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