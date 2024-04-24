- Yaşam

Tokat'ta feci kaza

TOKAT’ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini (3) hayatını kaybetti. Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Öğr...

Tokat'ta feci kaza mask
Tokat'ta feci kaza
Tokat'ta feci kaza
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TOKAT’ta öğrenci servis minibüsünün çarptığı Afganistan uyruklu Muhammet Enes Amini (3) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Esentepe Mahallesi Fatih Caddesi’nde meydana geldi. Öğrencileri bıraktıktan sonra hareket eden Orhan Bektaş yönetimindeki 60 S 0005 plakalı servis minibüsü Muhammet Enes Amini'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Amini, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Servis şoförü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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24 Nis 2024 - 17:42 DHA Tokat- Yaşam

Mahreç  Dha Ajansı

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