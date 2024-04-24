Türk spor camiası merhum Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları yayımladı. Kulüplerden yapılan paylaşımlar şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:

"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

TRABZONSPOR:

"Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."

BEŞİKTAŞ:

"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

FENERBAHÇE:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

GALATASARAY:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

ANTALYASPOR:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanlarımızdan, Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Trabzonspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

PENDİKSPOR:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanlarımızdan, Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik.

Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor'a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

EYÜPSPOR:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesi başta olmak üzere tüm sporseverlere başsağlığı diliyoruz."

ALANYASPOR:

"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

BAŞAKŞEHİR FK:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Mehmet Ali Yılmaz'a, Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."

ADANA DEMİRSPOR:

"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Eski Başkanlarından Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

MKE ANKARAGÜCÜ:

"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."

GAZİANTEP FK:

"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a, Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

FATİH KARAGÜMRÜK:

"Değerli büyüğümüz, Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."