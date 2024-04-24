Türk spor camiası merhum Mehmet Ali Yılmaz için taziye mesajları yayımladı. Kulüplerden yapılan paylaşımlar şöyle:
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU:
"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Trabzonspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
TRABZONSPOR:
"Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası’nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz’ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun."
BEŞİKTAŞ:
"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor Kulübü ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
FENERBAHÇE:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Ali Yılmaz'a, Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."
ANTALYASPOR:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanlarımızdan, Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, Trabzonspor ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."
PENDİKSPOR:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanlarımızdan, Trabzonspor'un Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrendik.
Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, Trabzonspor'a ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."
EYÜPSPOR:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Onursal Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesi başta olmak üzere tüm sporseverlere başsağlığı diliyoruz."
ALANYASPOR:
"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
BAŞAKŞEHİR FK:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü'nün eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Mehmet Ali Yılmaz'a, Yüce Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve Türk spor camiasına başsağlığı dileriz."
"Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Kulübü Eski Başkanlarından Sayın Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."
MKE ANKARAGÜCÜ:
"Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.
Mehmet Ali Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Trabzonspor camiasına başsağlığı dileriz."
GAZİANTEP FK:
"Eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a, Yüce Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı dileriz."
FATİH KARAGÜMRÜK:
"Değerli büyüğümüz, Gençlik ve Spor Eski Bakanı ve Trabzonspor Onursal Başkanı Sayın Mehmet Ali Yılmaz'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Ali Yılmaz'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.