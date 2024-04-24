Galatasaray'da Adana Demirspor hazırlıkları

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 5'e 5 oyun ve orta-şut çalışması yapan oyuncular, üç takımlı turnuvanın ardından antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın 12.30'da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.