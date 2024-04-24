Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit oldu

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin tamamlanması sebebiyle gerçekleştirilen seçimde 62 oy alarak başkanlık görevine yeniden seçildi.
Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.
Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.
Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.
Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.