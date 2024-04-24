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Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit oldu

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin tamamlanması sebebiyle gerçekleştirilen seçimde 62 oy alarak başkanlık görevine yeniden seçildi.

Danıştay Başkanı yeniden Zeki Yiğit oldu mask

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, 4 yıllık görev süresinin tamamlanması sebebiyle gerçekleştirilen seçimde 62 oy alarak başkanlık görevine yeniden seçildi.

Yiğit'in, 7 Mayıs 2020'de başladığı görev süresinin dolacak olması nedeniyle mevzuat gereği Danıştay Genel Kurulunda başkanlık seçimi yapıldı.

Seçimlerin ikinci turunda 62 oy alarak Danıştay üyelerinin salt çoğunluğunu elde eden Yiğit, 4 yıllığına yeniden Danıştay Başkanı seçildi.

Diğer adaylardan Fethi Aslan 19, Emin Sınmaz 13, Yunus Akın ise 6 oy aldı.

Seçimde adayların, 116 Danıştay üye kadro sayısının salt çoğunluğu olan en az 59 oyu alması gerekiyordu.

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24 Nis 2024 - 15:06 AA Ankara- Gündem

Mahreç  Anadolu Ajansı

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