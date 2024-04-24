Tekin: “Manevi atmosferi solumaktan gurur duyuyorum”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya platformu X üzerinden ‘23 Nisan 1920 Oturumu’na ilişkin açıklamada bulundu.
“Birinci Meclis binamızda meclisimizin açılış temsilini izledik”
Öğrenciler ile bir araya gelen Bakan Tekin, şu ifadelere yer verdi:
“Birinci Meclis binamızda meclisimizin açılış temsilini izledik, '23 Nisan 1920 Oturumu' için öğrencilerimizle birlikte yerimizi aldık.
Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan 1920; millî iradenin Ankara’da tecelli etmesi, bozkırın yeşile bürünmesi, bir milletin umut ışığının yanması ve çetin mücadelelerden geçerek bir an bile yeise düşmeden birlik ve beraberliğimizi korunması anlamına gelmektedir. Meclisimizin açılış gününe şahitlik eden binanın çatısı altında öğrencilerimle birlikte bulunarak bu manevi atmosferi solumaktan gurur duyuyorum.
Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi minnet duygularımla yâd ediyorum.”
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.