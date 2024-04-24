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Otobüs firması başkanına silahlı saldırı

Trabzon'da bir otobüs firmasının grup başkanı olan 46 yaşındaki Murat Seymen, ara sokakta silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı.

Otobüs firması başkanına silahlı saldırı mask
Otobüs firması başkanına silahlı saldırı
Otobüs firması başkanına silahlı saldırı
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Trabzon'da bir otobüs firmasının grup başkanı olan 46 yaşındaki Murat Seymen, ara sokakta silahlı saldırıya uğrayarak bacaklarından yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde İskenderpaşa Mahallesi, Tiyatro Sokak’ta meydana geldi. Ali Osman Ulusoy Şirketler Grup Başkanı Murat Seymen, ara sokakta yürürken yanına gelen Y.C.K. (23) adlı kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Seymen, diz kapaklarına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, saldırgan kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Murat Seymen’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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24 Nis 2024 - 14:43 DHA Trabzon- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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