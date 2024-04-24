- Asayiş

Bodrum'da 23 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum'da 23 kaçak göçmen yakalandı mask

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 22 Nisan'da saat 02.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 9'u çocuk, 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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24 Nis 2024 - 14:15 DHA Muğla- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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