Bodrum'da 23 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 22 Nisan'da saat 02.20'de Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi geldi. Harekete geçen ekipler, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 9'u çocuk, 23 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.