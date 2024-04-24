Türk pul koleksiyoncularından büyük başarı

Türk Pul Koleksiyoncuları, Romanya'nın 2024 EFIRO Dünya Sergisi'nde 14 madalya elde etti.

Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dünya Uluslararası Filateli Federasyonu (FIP) önderliğinde Romanya'nın Bükreş kentinde 16-19 Nisan'da dünyanın farklı ülkelerinin pul müzeleri ve en ünlü koleksiyonerlerin portföyünde bulunan nadir pullar sergilendi.

Gençlere yönelik çeşitli etkinlikler, yarışmalar, filateli alanında sunumlar ve seminerler de düzenlenen sergiye, Türkiye'nin 14 koleksiyonla katılım sağladı.

67 ülkeden 560 koleksiyonun yer aldığı sergide, Türk filatelistler, 2 büyük altın, 5 altın, 2 büyük vermey, 2 vermey, 2 büyük gümüş ve 1 gümüş madalya kazandı.

Büyük altın madalyaya, Prof. Dr. Atadan Tunacı, "Osmanlı Demiryolu Posta Tarihi" koleksiyonuyla, Bülent Papuççuoğlu da 4 ciltlik "Devlet-i Aliye Osmanlı İmparatorluğu Posta Şubeleri" adlı eseriyle sahip oldu.