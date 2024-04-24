Yeni Renault Megane 5 ödüle layık görüldü

Renault'un "Yeni Renault Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli Lansmanı" adlı etkinliği ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Renault, art arda tanıttığı yeni modelleriyle ürün gamını gençleştirirken, birbirinden farklı lansmanlarıyla da ödüllerine yenilerini ekledi.

Modellerini farklılaştırarak kullanıcılarına yeni sürüş deneyimleri sunan Renault'nun Van'da geçen sene gerçekleştirdiği Yeni Renault Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli Lansmanı, Muse Creative Awards'ta dördü platinum ve biri gold olmak üzere toplam 5 farklı kategoride ödül kazanarak toplam ödül sayısını 8'e çıkardı.

Daha önce İstanbul Marketing Awards'ta "En İyi Lansman Etkinliği", Prida Ödülleri'nde ise "Yaratıcı İçerik Üretimi" ve "Yaratıcı Basın Buluşması" ödüllerine layık görülen lansman, Muse Creative Awards'ta kazandığı ödüllerle birlikte başarısını uluslararası boyuta taşıdı.

Renault, elektrikli modeli Yeni Renault Megane E-Tech yüzde 100 Elektrikli'nin lansmanını, elektriğin olmadığı sarp bir lokasyonda yaparak bugüne kadarki en dikkati çekici meydan okumalardan birini gerçekleştirdi.

Van'da 3 bin metrelik rakımda düzenlenen lansman, "Beygir Gücünden Elektrik Gücüne" mottosuyla gerçekleştirildi.

Lansmanın en dikkati çekici bölümü ise 1400 metrelik Karabet Kar Tüneli'nin bir zaman tüneline dönüştürüldüğü bölüm oldu.

Karabet Kar Tüneli'nde 30'dan fazla eğitimli at, Yeni Megane E-Tech model otomobiller ve ışık şovları bir araya getirilerek geçmişin manuel gücünden geleceğin elektrik gücüne geçişin sembolik bir temsili sunuldu.