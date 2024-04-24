- Siyaset

"Kolları sıvadık"

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Süvari Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatında yapılan çalışmaları inceledi

"Kolları sıvadık" mask

Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Süvari Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi projesinin ilerleyişini yerinde görmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla inşaat alanını ziyaret etti.

Erdal Beşikçioğlu o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kolları sıvadık. Süvari Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatının süratle tamamlanması için incelemelerde bulunarak gerekli talimatlarımızı verdik." dedi

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24 Nis 2024 - 12:55 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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