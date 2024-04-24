Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Süvari Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi projesinin ilerleyişini yerinde görmek ve çalışmalar hakkında bilgi almak amacıyla inşaat alanını ziyaret etti.

Erdal Beşikçioğlu o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Kolları sıvadık. Süvari Mahallesi Kreş ve Gündüz Bakımevi inşaatının süratle tamamlanması için incelemelerde bulunarak gerekli talimatlarımızı verdik." dedi