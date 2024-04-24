Keni ikinci yarı açıldı

Ara transfer döneminde kulüp bulamayınca takıma dönen Keni Var, ikinci devrede attığı kritik gollerle takımının lige tutunmasında pay sahibi oldu. Kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü Kırşehir FSK filelerine bırakan 24 yaşındaki forvet, daha sonra Zonguldak Kömürspor, Diyabekirspor ve son olarak Yeni Mersin İdmanyurdu ağlarını havalandırdı. Altınordu bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alıp 10 puan topladı.