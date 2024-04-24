Üsküdar-Samandıra Metro Hattında son durum

Üsküdar - Samandıra Metro hattında 21 Nisan'ı 22 Nisan'a bağlayan gece, eğitim amaçlı kullanılan sürücüsüz 2 metronun kafa kafaya çarpışması sonrasında seferlerde aksaklık meydana gelmişti. Teknik aksaklığın giderilmesi için çalışmalar sürerken, sabah ve öğle saatlerinde işe gitmek isteyenler Altunizade Metro İstasyonunda yoğunluk oluşturdu. Metro hattında devam eden çalışmalar nedeniyle Üsküdar-Altunizade İstasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen seferlerle sağlanıyor.Üsküdar’a gitmek isteyen yolcular için Altunizade İstasyonu çıkışında İETT ücretsiz ring seferleri yapıyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan aksaklık sonrası Metro İstanbul 'X' hesabından yapılan açıklamada, "M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.