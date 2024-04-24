İstanbul'da lüks otomobil kaçakçılığı operasyonu

İstanbul'da otomobil kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, yurt dışından turistik amaçlarla getirilip yasal süreleri geçmesine rağmen Türkiye'de kalan ve usulsüz bir şekilde satılan yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Operasyon kapsamında 20 şüpheli gözaltına alınırken, emniyet yetkilileri tarafından sergilenen otomobiller havadan görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye turistik amaçla yolcu ile getirilen bazı lüks araçların, yasal süresi içerisinde çıkış yapmadığını belirledi. Ekipler, araçlardan bir kısmının şase numaraları değiştirilerek sahte evraklarla tescil işlemi yapılıp Türkiye plakası çıkarıldığını belirledi. Araçlarla ilgili detaylı araştırma yapan ekipler, ele geçirilen araçların bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da İnterpol tarafından çalıntı kayıtlarının bulunduğunu ortaya çıkardı.

ARAÇLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Ekipler aktif şekilde kullanılan araçları ve şüphelileri tespit ederek operasyon düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda yaklaşık 60 milyon lira değerinde 17 lüks otomobil ele geçirildi. Araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi. Sergi havadan da görüntülendi.