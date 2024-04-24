7 yıldır erkek olduğu düşünülüyordu dişi çıktı

Beril SÖNMEZ
Japonya’daki Osaka Tennoji Hayvanat Bahçesi’nden 18 Nisan’da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“Gen-chan, 2017 yılında Meksika'daki Afrika Safari'den erkek olarak geldi ve şimdiye kadar erkek olarak yetiştirildi, ancak yaş aldıkça erkeğe özgü davranışlar sergilemiyor ve üreme organları görsel olarak doğrulanamıyordu. Gerçekten erkek olup olmadığı konusunda bazı şüpheler vardı. Sonuç olarak, dışarıdan bir kuruluş tarafından DNA testi yapıldı ve hayvanın dişi olduğu belirlendi.”
Japonya’ya geldiğinde 5 yaşında olan Gen-chan’ın ülkeye giriş belgelerinde erkek yazılı olduğunu ifade eden yetkililer, su aygırının isminin değiştirilmeyeceğini ayrıca vurguladı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.