24 Nis 2024 - 12:51- Dünya G:

7 yıldır erkek olduğu düşünülüyordu dişi çıktı

Japonya’ya 2017’de erkek olduğu belirtilerek getirilen Gen-chan adlı su aygırına ‘erkek gibi davranmaması’ ve ‘üreme organlarının görsel olarak tespit edilememesi’ üzerine DNA testi yapıldı. Test sonucunda Gen-chan’ın dişi olduğu tespit edildi ve isminin değişmeyeceği duyuruldu.

7 yıldır erkek olduğu düşünülüyordu dişi çıktı mask

Beril SÖNMEZ

Japonya’daki Osaka Tennoji Hayvanat Bahçesi’nden 18 Nisan’da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Gen-chan, 2017 yılında Meksika'daki Afrika Safari'den erkek olarak geldi ve şimdiye kadar erkek olarak yetiştirildi, ancak yaş aldıkça erkeğe özgü davranışlar sergilemiyor ve üreme organları görsel olarak doğrulanamıyordu. Gerçekten erkek olup olmadığı konusunda bazı şüpheler vardı. Sonuç olarak, dışarıdan bir kuruluş tarafından DNA testi yapıldı ve hayvanın dişi olduğu belirlendi.”

Japonya’ya geldiğinde 5 yaşında olan Gen-chan’ın ülkeye giriş belgelerinde erkek yazılı olduğunu ifade eden yetkililer, su aygırının isminin değiştirilmeyeceğini ayrıca vurguladı.

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24 Nis 2024 - 12:51 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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