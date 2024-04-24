Araçta mahsur kaldılar; ‘sunroof'tan çıkıp kurtuldular

Olay, dün ilçeye bağlı Şaplıca köyü, Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Ramiz Çiftbaş kullandığı, 28 AAR 954 plakalı cip ile pikniğe giderken Şaplıca Deresi’nin karşı tarafına geçmek istedi. Lastiğin taşlara sıkışmasıyla içerisinde 4’ü çocuk 7 kişinin bulunduğu cip, suda sürüklenmeye başladı. Araçta mahsur kalanlar, kendi imkanlarıyla aracın tavanında bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu. Derenin karşısına geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Derede suyla dolan cip, halatla bağlandığı traktörle, çevredeki köylülerin de yardımıyla yola çekildi. Cipte hasar oluşurken, aracın kurtarılma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.