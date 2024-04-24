- Asayiş

Araçta mahsur kaldılar; ‘sunroof'tan çıkıp kurtuldular

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde pikniğe giden 4’ü çocuk 7 kişinin içinde bulunduğu cip, sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalıştığı derede suya kapıldı. Araç içinde mahsur kalanlar, tavanda bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu.

Araçta mahsur kaldılar; ‘sunroof'tan çıkıp kurtuldular mask
Araçta mahsur kaldılar; ‘sunroof'tan çıkıp kurtuldular
Araçta mahsur kaldılar; ‘sunroof'tan çıkıp kurtuldular
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Olay, dün ilçeye bağlı Şaplıca köyü, Yenimahalle mevkisinde meydana geldi. Ramiz Çiftbaş kullandığı, 28 AAR 954 plakalı cip ile pikniğe giderken Şaplıca Deresi’nin karşı tarafına geçmek istedi. Lastiğin taşlara sıkışmasıyla içerisinde 4’ü çocuk 7 kişinin bulunduğu cip, suda sürüklenmeye başladı. Araçta mahsur kalanlar, kendi imkanlarıyla aracın tavanında bulunan ‘sunroof'tan çıkarak kurtuldu. Derenin karşısına geçenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Derede suyla dolan cip, halatla bağlandığı traktörle, çevredeki köylülerin de yardımıyla yola çekildi. Cipte hasar oluşurken, aracın kurtarılma anları da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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24 Nis 2024 - 12:48 DHA Giresun- Asayiş

Mahreç  Dha Ajansı

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