Taha Altıkardeş'e Avrupa'dan talipler var

1'inci Lig'de pazar günü kendi sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçını kazanarak Süper Lig'e geri dönüşünü resmen ilan etmeye hazırlanan Göztepe'nin genç stoperi Taha Altıkardeş, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve istikrarlı bir performans sergileyen Taha için Fransa'nın Lyon, Belçika'nın Anderlecht ve Hollanda'nın Feyenoord takımlarının ilgilendiği belirtildi.

Göztepe yönetiminin ise sezon bitmeden ve Süper Lig'i garantilemeden hiçbir görüşmeyi resmiyete dökmeyeceği kaydedildi. Önce Süper Lig'i garantiye almayı düşünen kurmayların ardından transfer görüşmelerine başlaması bekleniyor. 20 yaşındaki Taha'nın da şu anda tamamen takıma konsantre olduğu ve hiçbir kulüple temasta bulunmadığı bildirildi. Bu sezon 28 lig maçına çıkan genç savunmacı 2370 dakika süre alıp 3 kez fileleri sarstı.

GÖZ-GÖZ'DE 23 NİSAN COŞKUSU

Göztepe Spor Kulübü ile Göztepe Spor ve Eğitim Vakfı'nın (GÖSEV) birlikte organize ettiği 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yüzlerce çocuk farklı branşları tecrübe etme şansı yakaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İnciraltı Spor Tesisleri’nde gerçekleşen şenlikte Göztepe Spor Kulübü Olimpik Branşlar Başkanı Mehmet Sepil, futbolcular İsmail Köybaşı, Yalçın Kayan ve Arda Özçimen de yer aldı ve şenlik alanında keyifli anlar geçiren çocuklarla oyunlar oynadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cemil Tugay şenlik alanını ziyaret etti. Tugay, olimpik branşların yer aldığı sahaları ziyaret ederek çocuklarla ve sporcularla sohbet etti. Türkiye'nin en çok olimpik branşa ve sporcuya sahip spor kulüplerinden biri olan Göztepe Spor Kulübü'nün tüm olimpik branşlarının yer aldığı şenlikte, Türkiye'nin cimnastik branşındaki ilk ve tek olimpiyat madalyalı sporcusu Ferhat Arıcan da gençlerle bir araya geldi. Katılımcıların büyük keyif aldığı ve çocukların sporla buluştuğu etkinliğin gelenekselleşmesi bekleniyor.