Seçimlerin 21'inci turunda da sonuç çıkmadı

Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilen Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu. Yargıtay üyeleri Yüksek Mahkeme'nin yeni başkanını belirlemek için 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Seçimin ilk 20 turunda hiçbir aday, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamadı. Her 5 oylamada bir yenilenen seçimlere bugün 21'inci tur oylaması ile devam edildi. 5'inci kez yapılan seçimlerde Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 3'üncü Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 3'üncü Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk aday oldu. 324 üyenin katılımıyla gerçekleştirilen oylamada; Akarca 100, Kerkez 96, Şentürk ise 112 oy aldı. Ayrıca 2 boş oy kullanıldı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Oylamada 22'inci tura geçildi. Adaylardan herhangi biri 348 Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğu olan 175 oyu alana kadar oylamaya devam edilecek.