İzmir'de 59'uncu Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu

Antalya'dan 21 Nisan'da başlayan dev organizasyonda Kuşadası-Spil Dağı olarak ifade edilen 6'ncı Etapta bisikletçiler Kuşadası'ndan başlayarak Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağı'na ulaşacaklar. İzmir etabı olarak adlandırılan 7'nci Etap'ta ise Çeşme Kalesi'nden start alan bisikletçiler, Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergahını takip edecek. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam edecek tur, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girecek ve Karşıyaka İskele'de bitiş noktasına ulaşacak.

VALİ ELBAN: ÜLKEMİZİN VE İZMİR'İN TANITIMINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAK

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun, ülkemizin ve etaplara ev sahipliği yapacağından dolayı da İzmir'in tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirten İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, bisiklet tutkunlarını ve İzmirlileri yarışı takip etmeye davet etti. Vali Elban, İzmirlilerden, tur dolayısıyla belirtilen güzergahlarda yapılacak trafik düzenlemelerini dikkate almalarını ve yarış heyecanının sona ereceği Karşıyaka'da final noktasında gerçekleştirilecek etkinliklere ortak olmalarını istedi.

TRAFİK DÜZENLEMELERİNE DİKKAT

27 Nisan Cumartesi günü Çeşme Kalesi önünden başlatılacak 125.4 kilometrelik İzmir Etabı'nın Ilıca, Şifne, Germiyan, Ildır, Urla-Barbaros Köyü, İçmeler, Urla, Narlıdere ve Balçova güzergahını takiben Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan devam ederek, Konak, Bayraklı Sahili, Anadolu Caddesi istikametinden Yalı Caddesi'ne girerek Karşıyaka İskele önünde final yapacağı açıklandı. Öte yandan, 26 Nisan Cuma günü koşulacak 6'ncı Etap olan 160.1 kilometrelik Kuşadası-Spil Dağı güzergahında ise Selçuk, Özdere, Gümüldür, Yeniköy, Menderes, Havalimanı Kavşağı, Kısıkköy, Yeşilköy, Karaağaç, Nazarköy ve Kemalpaşa istikametinden Spil Dağı'na ulaşılacağı için belirtilen istikamette de İzmirlilerin trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri istendi.