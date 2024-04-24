Pazar günü takımının küme düşmesinin kesinleştiği İskenderunspor deplasmanında sakatlık yaşayan 20 yaşındaki genç futbolcu sol kolundan operasyon geçirdi. Denizlispor, sezonu kapatan Emre için, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz" mesajını yayınladı.
- Spor
Denizlispor'da Emre Furtuna ameliyat oldu
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 29 puanla sondan ikinci sırada kalarak bitime 2 hafta kala tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düşmenin üzüntüsünü yaşayan Denizlispor'da sakatlanan Emre Furtuna ameliyat oldu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.