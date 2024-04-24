Denizlispor'da Emre Furtuna ameliyat oldu

Pazar günü takımının küme düşmesinin kesinleştiği İskenderunspor deplasmanında sakatlık yaşayan 20 yaşındaki genç futbolcu sol kolundan operasyon geçirdi. Denizlispor, sezonu kapatan Emre için, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini bekliyoruz" mesajını yayınladı.