Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin KFE verilerini açıkladı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2024 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2,2 oranında artarak 1216 seviyesinde gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 58,3 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azaldı. 3 büyük il için konut fiyat endeksindeki değişime bakıldığında, şubatta bir önceki aya göre İstanbul'da 1,5, Ankara'da 2 ve İzmir'de 1,6 oranlarında artış görüldü. Endeks değerleri, geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 45,6, Ankara'da yüzde 72,9 ve İzmir'de 57,4 oranlarında arttı.
- Ekonomi
Konut fiyat endeksi, Şubat'ta yüzde 2,2 arttı
Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta aylık yüzde 2,2 ve yıllık yüzde 58,3 artışla 1216 seviyesinde gerçekleşti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.